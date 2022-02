Keine Kritik an Innenstadtplänen

Aus Richtung des Stadtparks kommend könnte der Blick in die neue Ortsmitte künftig so aussehen, wie ihn die städtische Planerin Christine Sibbing am Montagabend den Veranstaltungsteilnehmern im Rahmen der vorgezogenen Bürgerbeteiligung präsentierte. Um den Niveauunterschied

Foto: Stadt Gronau