Keine Larries im Publikum

Wenn sich die Menschen vor der Bühne und auf der Bühne auf einer Wellenlänge befinden – dann ist das Ideal eines jeden Konzerts erreicht. Beim Auftritt von Aymz am Samstagabend im Musikclub „Turbine“ des Rockmuseums war das vom ersten Takt an der Fall. Weil Aymz in den Songs die Gefühlswelt des Publikums trifft. Und das einfach schon deshalb, weil beide Seiten dieselben Erfahrungen teilen: Unverständnis, Diskriminierung und Ausgrenzung wegen ihrer sexuellen Orientierung. Aymz – selbst eine non-binäre Person – bietet sich gerade jungen queeren Leuten, die es schwer genug haben, sich selbst zu finden – als Identifikationsfigur an.

Aymz mit Band am Samstagabend in der „Turbine“

Diese Zielgruppe – teils in regenbogenfarbene Fahnen gehüllt – war am Samstagabend in der Turbine gut vertreten. So hatte auch das Jugendwerk Ahaus Werbung für das Konzert gemacht und informierte mit einem Stand in der Turbine.