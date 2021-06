Keine Zeit für Angst

Irgendwann ist sie da, die Angst. Natalie bekommt dann keine Luft mehr, ihr Herz rast, sie zittert und schwitzt und alles um sie herum dreht sich. „Es ist, als ob plötzlich eine Hand nach mir greift und mir die Kehle zudrückt. Ich habe dann Angst zu sterben.“

Angst ergreift Besitz

Die 38-Jährige weiß nie, wann es soweit ist. Es kann auf der Straße sein, in einem Geschäft, im Auto. Immer und überall kann die Angst Besitz von ihr ergreifen. Nicht einmal zu Hause ist sie davor sicher. „Ich kann die Stunden nicht zählen, in denen ich zusammengekauert in einer Zimmerecke hockte, starr, krampfend und fast irrsinnig“, erinnert sich Natalie.

Die junge Frau aus Gronau hat eine hochgradige Angststörung, ist deshalb bereits viele Jahre in Behandlung. Ursächlich ist eine verwahrloste Kindheit, ein Leben am Rande der Gesellschaft. Die Mutter ist spielsüchtig und alkoholkrank, der Vater damit überfordert. Natalie ist so lange sie denken kann auf sich allein gestellt. Sie kennt keinerlei Fürsorge, geht mit ungewaschener Kleidung und ohne Frühstück zur Schule. „Ich hatte nie das Gefühl, dass man mich haben wollte, sondern ich fühlte mich immer nur lästig und störend,“ erinnert sie sich.

Frühe Verantwortung

Als drittältestes von insgesamt sechs Kindern übernimmt sie von Anfang an die Verantwortung. Sie wäscht und putzt. Aber sie tröstet auch die kleineren Geschwister, wenn sie zur Strafe in den Keller eingesperrt werden. Sie erbettelt sich Essen, wenn zu Hause nichts mehr ist. Sie schwindelt die Lehrer an, wenn die misstrauisch nachfragen, ob in der Familie alles in Ordnung ist.

Kampf ums Überleben

Sie kämpft jeden Tag ums Überleben und fühlt sich dabei alleingelassen, schutzlos, ausgeliefert.

Als sie 14 Jahre alt ist, stirbt die Mutter an Krebs. Der Vater verkraftet den Schicksalsschlag nicht, wird depressiv. Die Kinder werden getrennt, kommen in Heime. Natalie wird in einem betreuten Wohnprojekt untergebracht, lebt weiter mit Ausgrenzung und Einsamkeit. „Wir waren die Rattenbrut, nichts wert“, sagt sie bitter. Und weiter: „Ich hatte nie eine Bezugsperson, jemandem, dem ich wichtig war. Das hat mir am meisten zugesetzt“, erinnert sie sich. „Ich war immer nur voller Angst, das Leben so alleingelassen nicht zu packen.“

Mehrmals täglich Panikattacken

Damals entwickelt sich die Angststörung, die sie in den kommenden 20 Jahren fest im Griff hat. Sie hat mehrmals täglich Panikattacken, möchte am liebsten gar nicht vor die Tür gehen. Die Einsamkeit macht sie depressiv, die Depression macht ihr Angst. Sie steckt in einem verhängnisvollen Kreislauf. Natalie quält sich durch die Schule, beginnt eine Lehre zur Friseurin, die sie aber schnell abbricht. Sie jobbt als Kellnerin, putzt, aber alles nur unregelmäßig. Sie fürchtet sich, morgens zur Arbeit zu gehen, hat Angst vor Menschenmengen, vor zu engen Bussen, vor schnell fahrenden Autos, und, und, und. „Ständig löste irgendetwas diese Todesangst aus. Schließlich wollte ich nur noch zu Hause sein.“ Fast fünf Jahre lang lebt sie nahezu isoliert. Wenn sie es wagt, Einkaufen zu gehen, bremst die Angst sie aus. Erst als eine heftige Panikattacke sie fast in den Selbstmord treibt, entscheidet sie sich, eine Therapie zu machen. Damals ist sie bereits Mitte 20.

Stärken erkennen

In der Therapie lernt sie Spielregeln und erkennt ihre Stärken. Sie ist intelligent, hartnäckig und diszipliniert, kann etwas schaffen, wenn sie es will. Natalie hat einen starken Charakter, sie will ein anderes Leben und versucht, sich die Angst wegzuarbeiten. Sie schafft den Realschulabschluss, später eine Ausbildung zur Medien-Kauffrau. Doch die Angst bleibt.

Zu klein und ängstlich

Da sie sehr tierlieb ist, bekommt sie einen Job bei einer Hundezüchterin. Dort kommt Kimba auf die Welt, ein Rhodesian-Ridgeback, der für die Rasse viel zu klein und zu ängstlich ist und den deshalb niemand haben will.

Zwei Ausgestoßene, die sich brauchen. Das Tier liebt sie, ohne Wenn und Aber. Natalie bemüht sich um den Hund, kann ihn preiswert kaufen und verändert damit ihr Leben. Sie lernt von dem Hund, wie man sich durchbeißt, miteinander lebt, Vertrauen aufbaut, sich so verhält, dass man stark genug ist, das Leben zu meistern.

„Tiere diskutieren nicht. Sie fressen, laufen, lieben, basta“ sagt Natalie, die daraus lernt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, den Augenblick zu leben. Plötzlich drehen sich die Gedanken nicht mehr um das, was sein könnte, sondern um das, was ist: ein Hund, der spielen oder spazieren gehen will. Für Kimba stellt sie sich der Angst entgegen, geht in den Park, auch wenn sie sich fürchtet. Das macht sie mutig und zuversichtlich. Sie traut sich plötzlich etwas zu, wagt es, als Fotografin zu arbeiten, bekommt Anerkennung. Jetzt ist der Tag ausgefüllt. „Ich habe heute schlichtweg keine Zeit mehr, Angst zu haben. Die Tiere, zu Hause und im Job, brauchen mich. Das tut mir unendlich gut.“

Auf Beziehungen einlassen

Von Kimba gestärkt, lernt sie auch, sich wieder auf Beziehungen zu Menschen einzulassen. Mittlerweile hat sie Freundinnen, fühlt sich angenommen, manchmal sogar geliebt.

Natalie konnte mittlerweile die Therapie beenden. Die Angstattacken sind viel seltener geworden. Natalie ist sicher, dass sie irgendwann ganz verschwinden.

Das Buch ist der nächste Schritt. Sie will sich nicht mehr verstecken. „Ich mag nicht mehr schweigen. Das habe ich viele Jahre lang gemacht. Ich erzähle heute offen meine Geschichte, damit jeder weiß, was Angst mit einem Menschen machen kann. Man muss ihr entgegentreten, jeden Tag aufs Neue, nur dann kann man sie besiegen.“