Kernsanierung im laufenden Betrieb

Am St.-Antonius-Hospital Gronau ist die Sanierung des Bettenhauses gestartet. Es ist ein weiteres Großprojekt in der Weiterentwicklung des Krankenhauses. Der Betrieb läuft jedoch weiter.

Die vorgehängte Betonfassade an der Südseite des Bettenhauses wird etappenweise entfernt, bevor eine neue Fassade errichtet werden kann.Der offene Baukörper erlaubt einen ungewöhnlichen Blick in die Patientenzimmer, die derzeit von Grund auf saniert werden.

Am St.-Antonius-Hospital Gronau ist mit dem Beginn der Sanierung des Bettenhauses ein weiteres Großprojekt in der Weiterentwicklung des Krankenhauses gestartet. Nachdem in den vergangenen Monaten die komfortablen Patientenzimmer und Funktionsräume im neu gebauten Ostflügel bezogen wurden, kann nun die schrittweise Sanierung auf allen Stationen umgesetzt werden. Mit der lange geplanten Maßnahme kann das Hospital dem häufig geäußerten Wunsch nach moderneren Zimmern nachkommen und zugleich seine Position in der Region festigen.

„Mit der Fertigstellung des Ostflügels, der sich entlang der Dinkel erstreckt, konnten nun endlich die Voraussetzungen geschaffen werden, um die aufwendige Sanierung zu beginnen“, erklärt Geschäftsführer Ludger Vormann. „Insbesondere die sanitären Bedingungen sind nach heutigem Maßstab nicht mehr zeitgemäß. Darum wird nach und nach das gesamte Gebäude kernsaniert – im laufenden Betrieb.“

Beton-Fassaden aus den 60er-Jahren entfernt

Dass das nicht ganz ohne Beeinträchtigungen geschehen kann, versteht sich spätestens, wenn man derzeit vom Krankenhauspark aus auf die Südseite der Fassade blickt. Im Bereich der B-Stationen wurde in den vergangenen Tagen die vorgehängte Beton-Fassade aus den 60er-Jahren über alle Etagen komplett entfernt. Jetzt schaut man in die offenliegenden Patientenzimmer.

Vormann erklärt: „Insgesamt sind 16 Zimmer von den jeweiligen Stationen abgekoppelt, was erst durch die Schaffung neuer Räume im Ostflügel möglich war, um den Krankenhausbetrieb aufrecht erhalten zu können. Die Baumaßnahme mitten im Herzstück des Krankenhauses stellt eine hohe Belastung für die Patientinnen und Patienten sowie die Mitarbeitenden dar, darüber sind sich alle Beteiligten im Klaren. Um die Qualität der Unterbringung und Versorgung der Patientinnen und Patienten jedoch nachhaltig zu verbessern, ist die Sanierungsmaßnahme unumgänglich. Einem ausgeklügelten Plan folgend, wird nun in den kommenden Jahren das komplette Bettenhaus, inklusive der Süd-Fassade in mehreren Bauabschnitten durchsaniert. Der Bauablauf ist dabei sehr schwierig, da nur eine strangweise Sanierung möglich ist. Darum wird der Bereich der B-Stationen in drei Bauabschnitte aufgeteilt, die nacheinander saniert werden.“

„ »Ich freue mich darüber, dass ich dieses Projekt zum absehbaren Ende meiner Dienstzeit als Geschäftsführer noch anschieben durfte.« “ Geschäftsführer Ludger Vormann

Bei der Sanierung der Fassade geht es nicht nur um eine optische Aufwertung, sondern um eine komplette Erneuerung, die unter anderem eine deutlich höhere Energieeffizienz bewirken wird. Dazu Ludger Vormann: „Nachdem die vorgehängten Betonplatten aus dem Jahr 1968 vollständig entfernt wurden, wird im ersten Schritt eine Zwischenwand eingezogen und anschließend eine neue Klinkerfassade erstellt. Diese Maßnahme ermöglicht gleichzeitig eine Vergrößerung der Fenster, sodass die Patienten künftig einen besseren Blick in den Park erhalten. Die Patientenzimmer, inklusive eingeschlossenem Bad, werden von der Decke bis zum Boden und inklusive Möblierung neu ausgestattet und bieten dann wieder höchsten Komfort für Patientinnen und Patienten. Die Sanierung unserer Patientenzimmer im Haupttrakt ist mir persönlich immer eine Herzensangelegenheit gewesen und wurde über zehn Jahre in kleinen Schritten auf den Weg gebracht“, sagt Vormann. „Ich freue mich darüber, dass ich dieses Projekt zum absehbaren Ende meiner Dienstzeit als Geschäftsführer noch anschieben durfte.“

Am Ende der mehrjährigen Baumaßnahme wird jede Station außerdem über zwei eigene Isolationszimmer verfügen.

Die Gesamtkosten für den Bauteil B des Bettenhauses belaufen sich auf ca. sechs Millionen Euro, die aus Fördermitteln und aus Darlehen finanziert werden. Die Planungen für die A-Seite des Bettenhauses sehen eine Fortsetzung der Baumaßnahme Anfang 2023 vor.