Bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Gronau ist ein Schulkind schwer verletzt worden. Die genauen Umstände des Unfalls sind aktuell noch unklar.

An der Königstraße hat es am Mittwochmorgen einen Unfall gegeben, bei dem ein Kind verletzt wurde.

Ein Kind ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Gronau verletzt worden. Ersten Angaben zufolge wurde es gegen 7.15 Uhr auf der Königstraße von einem Bus angefahren. Das Kind wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik nach Enschede gebracht.

Wir berichten weiter.