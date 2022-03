Kind in Dinkel gestoßen

Die Dinkel ist an der Stelle so tief, dass eine elf Jahre alte Schülerin nicht stehen konnte. So musste sie sich schwimmend bei niedrigen Wassertemperaturen ans Ufer retten. Dort halfen ihr Freunde aus dem Wasser.

Das Geschehen ereignete sich bereits am Donnerstag vergangener Woche: Das Mädchen saß gegen 17 Uhr mit einem Mobiltelefon in der Hand auf der untersten Stufe einer Treppe an der Dinkel, in der Nähe der Wasserspiele auf dem Laga-Gelände.

Die Gronauerin schilderte, dass sich ihr ein Jugendlicher von hinten genähert habe. Er habe gefragt, ob er ihr Handy kurz haben könnte. Als sie das Gerät nicht abgegeben habe, soll der Unbekannte sie ins kalte Wasser geschubst haben, so die Schülerin.

Eine Frau brachte das durchnässte Kind nach Hause. Zuvor war sie dem flüchtenden Täter hinterhergelaufen, verlor ihn aber aus den Augen. Den Flüchtigen beschrieb die Geschädigte wie folgt: circa 14 oder 15 Jahre alt, circa 1,60 bis 1,70 Meter groß, schwarze Haare, braune Augen. Er trug einen grünen Pullover mit einer schwarzen kurzen Weste darüber.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gronau unter Tel. (02562) 9260.