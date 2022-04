Kellerkinder e.V. lädt zum Zirkusbesuch ein

Da kam viel Freude auf: Der Verein Kellerkinder e.V. lud mit unterstützender Hilfe der Bürgerstiftung Gronau Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine und heimische finanzschwache Familien zu einem Besuch beim Zirkus Bossle ein, der in Gronau gastierte.

140 Kinder zu Gast

Über 140 Kinder und deren Eltern folgten der Einladung und genossen die Zirkusluft um Clown August, den Jongleuren und den vielen Zirkustieren. Der Familienbetrieb, der ein liebevolles und kurzweiliges Programm bot, präsentierte sich bestens. Die Artisten freuten sich auch über die glänzenden Kinderaugen und über die volle Tribüne. Schließlich hatte auch der Zirkus coronabedingt in den vergangenen Jahren heftige Einbußen zu verzeichnen. „Diese Veranstaltung war eine schöne Win-Win-Situation für alle – so soll es sein“, Bilanzierte Organisator Michael Schaedel vom Verein Kellerkinder e.V., der sich momentan verstärkt auch für die Belange von Ukraine-Flüchtlingen in Gronau einsetzt.