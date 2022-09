Kinderschicksale nach 1945

Das Feature beleuchtet in verschiedenen Facetten die Schicksale deutscher Kriegskinder im ehemaligen Ostpreußen, die sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs vor den Soldaten der Roten Armee unter Hunger und Kälte leidend in Sicherheit zu bringen versuchten. Heimat- und elternlos waren sie sich selbst überlassen und wurden daher „Wolfskinder“ genannt. Ein Hörstück auch über die Bedeutung von Identität, Menschenwürde und Mitgefühl.

Anja Bilabel wuchs in Berlin auf und absolvierte nach dem Abitur ihre Schauspielausbildung an der Fritz-Kirchhoff-Schule in Berlin. Es folgten Engagements in Halle, Zittau und Münster. Seit 2007/2008 ist die Künstlerin deutschlandweit als Gastschauspielerin tätig und widmet sich als Sprecherin im Funk- und Synchronbereich. 2008 gründete sie den Lauschsalon, den sie leitet und managt.

Marchela Margaritova-Duhneva ist Querflötistin. Sie spielt in nationalen und internationalen Orchestern und tritt aus Solistin auf.

Die Teilnahme kostet zehn Euro. Anmeldungen nimmt die Euregio-Volkshochschule unter 02562 12666 und die FBS unter 02562 93950 entgegen.