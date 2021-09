Klangstarker Musikgenuss

Das Konzert fängt vielversprechend an – mit einer Überraschung. Und was dann kommt unter dem Titel „Salve Regina“, erfüllt alle Versprechen.

Konzert des Symphonieorchesters Rheine in der Evangelischen Stadtkirche

Das war mal eine schöne Idee, das Konzert des Symphonieorchesters Rheine in der Evangelischen Stadtkirche unter dem Titel „Salve Regina“ am Samstagabend mit einem musikalischen „Appetitanreger“ von der schönen Sauerorgel, gespielt von Dr. Tamás Szöcs, und der frischen und schönen Sopranstimme von Evelyn Ziegler beginnen zu lassen. Mit dem „Laudamus te“ aus Wolfgang Amadeus Mozarts Großer c-moll-Messe wurde man regelrecht gespannt gemacht auf das, was im „eigentlichen“ Programmablauf folgen sollte.