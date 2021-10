Klangvoller Abschied für Margret Kempermann

Samstagvormittag in der Gronauer Innenstadt – regnerisch, böiger Wind – die Leute erledigen möglichst schnell ihre Einkäufe. Jedoch Richtung Wochenmarkt strömen immer mehr Frauen und sammeln sich in Gruppen an den Randbereichen. Um kurz nach 11 Uhr ruft Kathrin Wolf „Jetzt!“ in ihr Mikro und zunächst summend setzen sich mehrere Dutzend in Bewegung, um schließlich singend vor dem Marktstand Kempermann zum Stehen zu kommen. Mit diesem Flashmob überraschte der Chor „Klangvoll“ sein Mitglied Margret Kempermann, an deren letztem Markttag. Mit einem weiteren Ständchen, Blumen und lieben Worten zum beginnenden Ruhestand des Ehepaares Kempermann sorgte der Chor „Klangvoll“ für große Freude und auch etwas Rührung bei Margret Kempermann, die in Zukunft deutlich mehr Zeit für ihr Hobby Singen haben wird. Und ihr Mann Jürgen wird sich dann intensiver dem Modellflug widmen können.

Die Überraschung steht Margret Kempermann ins Gesicht geschrieben. Foto: Sigrid Winkler-Borck