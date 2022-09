Kleine Akteure kommen groß raus

Ein ernstes Thema auf unterhaltsame Weise zu präsentieren – das ist nicht einfach. Der ökumenischen Kindergruppe, die am Sonntag das Kindermusical „Und alle werden satt“ erstmals präsentierte, gelang dies. Und es gibt noch eine Gelegenheit das Eingeübte zu erleben.

„Jeder von uns kann einen Beitrag dazu leisten, dass alle Menschen satt werden.“ So lautet die Botschaft, des Kindermusicals „Und alle werden satt“, das am Sonntagnachmittag in der St.-Antonius-Kirche seine Premiere feierte. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren aus der katholischen und aus der evangelischen Kirchengemeinde hatten – ganz im Zeichen der Ökumene – unter der Leitung der beiden Kirchenmusiker Hans Stege und Dr. Tamás Szöcs eingeübt und komplett selbstständig aufgeführt.