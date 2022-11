Kleine Lösung findet Zustimmung

Mit einem Kompromiss endete die politische Debatte um die Aufstellung von Trinkwasserbrunnen in der Stadt jetzt im Umweltausschuss. Zunächst sollen zwei Brunnen testweise installiert werden. Die SPD hatte mehr gefordert.

Bis in die 2010er-Jahre stand noch ein Trinkwasserbrunnen auf dem Berliner Platz.

Vier oder f

ünf öffentliche Trinkwasserbrunnen verteilt über das ganze Stadtgebiet, wo infrastrukturell möglich und eine ausreichende Passanten-Frequenz gegeben – mit diesem Antrag konnte sich die SPD-Fraktion jüngst im Umweltausschuss nicht durchsetzen. Mit der Aufstellung wollten die Sozialdemokraten dem Beispiel zahlreicher Städte folgen und eine Antwort auf die zunehmenden Hitze- und Trockenperioden in den Sommermonaten geben. Sie beriefen sich dabei auch auf eine Gesetzesinitiative von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen), die darauf zielt, Bürgerinnen und Bürgern im öffentlichen Raum einen verbesserten Zugang zu kostenlosen, hochwertigen Trinkwasser zu verschaffen.

Im Ausschuss fand der SPD-Vorstoß durchaus Widerhall, indes folgte die Mehrheit am Ende einem Kompromissvorschlag der Verwaltung: Ihre Anregung, zunächst testweise einen Trinkbrunnen am neu zu errichtenden historischen Rathaus sowie auf dem ehemaligen Laga-Gelände zu installieren, fand einhellige Zustimmung, nachdem der weitergehende SPD-Antrag zuvor mehrheitlich abgewiesen worden war.

Mit der Aufstellung folgt die Stadt historischen Vorbildern: Wie Fachdienstleiter Tiefbau André Homölle zu Beginn der Diskussion informierte, gab es noch bis in die 2010er-Jahre zwei Brunnen-Standorte in der Gronauer City: Ein Trinkwasserspender stand auf dem Berliner Platz, ein anderer auf dem Laga-Gelände zwischen Van-Delden-Hügel und Rock‘n‘Popmuseum. „Beide sind dann aus hygienischen Gründen und wegen zunehmendem Vandalismus abgebaut worden“, so André Homölle.

Im Ausschuss wurde ein sich verstärkender Handlungsbedarf für eine Reaktivierung der damaligen Standorte bzw. teils darüber hinaus gehend für weitere Maßnahmen gesehen. „Die Sommer werden heißer“, unterstrich Nicolaus Grosche (B90/Die Grünen) das aus seiner Sicht gegebene Erfordernis des Handelns. Der stellvertretende Ausschussvorsitzende Wolfgang Rövekamp (SPD) stieß ins gleiche Horn: Vor allem auch auf dem Laga-Gelände sei eine Aufstellung sehr sinnvoll.

Bevor die Brunnen testweise aufgestellt werden, dies wird im Idealfall vor dem kommenden Sommer erfolgen, ist zu klären, wer die Brunnentechnik wartet und unterhält: Stadtwerke oder Stadt selbst.