Kleines Wir ganz groß

Bundesweiter Vorlesetag in Gronauer Kitas

Gronau

Zum Vorlesetag bekamen am Freitag zwei Kitas in Gronau Besuch. Im Familienzentrum Wittekindshof – Herzogstraße hat der stellvertretende Bürgermeister Ludger Hönerlage den Kindern vorgelesen. In der Kita Janosch war die Kinderbuchautorin Daniela Kunkel zu Gast.

Von Frank Zimmermann