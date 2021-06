Ein zweijähriges Kind ist bei einem Unfall in Gronau am Mittwoch gegen 13.30 Uhr schwer verletzt worden. Das Kleinkind lief auf dem Parkplatz eines Discounters an der Vereinsstraße zwischen den Autos her. Eine Frau aus den Niederlanden, die mit ihrem Volvo-SUV auf dem Parkplatz unterwegs war, sah das Kind wohl zu spät, weil es von anderen Autos verdeckt wurde.

Das Fahrzeug erfasste das Kind. Bei dem Unfall überrollte der Wagen den Unterschenkel des Kindes. Es wurde zur Behandlung mit einem Rettungshubschrauber zur Uniklinik nach Münster geflogen.