Klezmer-Klänge und jiddische Gebete

Der Kantor der jüdischen Gemeinde Osnabrück, Baruch Chauskin, wird am morgigen Donnerstag zusammen mit dem Duo NIHZ (Bobby Rootveld und Sanna van Elst) in der Enscheder Synagoge, Prinsestraat 14, auftreten. Beginn ist um 19 Uhr. Das Konzert findet im Rahmen des Festivals „Nicht nur Klezmer – Jüdische Musik von der Romantik bis heute“ statt.

Baruch Chauskin, Bobby Rootveld und Sanna van Elst bringen eine Mischung von jiddischen Liedern, Klezmerklängen, hebräischen Liedern und schönen Geschichten über die Lieder.

Kantor Chauskin ist deutschlandweit als hervorragender Sänger bekannt. Er wurde in Riga geboren, wo er mit traditioneller jiddischer Musik aufwuchs. Nach der Übersiedlung nach Deutschland studierte er Gesang in Frankfurt am Main. Eine zusätzliche Ausbildung erhielt er bei Star-Kantor Josef Malovany in New York. Bobby Rootveld (Gitarre, Gesang und Perkussion) und Sanna van Elst (Gesang, Flöten, Melodica) wurden am Konservatorium in Enschede ausgebildet. Seit 2001 treten die beiden gemeinsam auf. Von schneller Klezmer-Musik bis zu jiddischen Gebeten – ihre Vorträge berühren die Seele.

Der Eintritt ist frei, um Spenden für den Förderkreis Alte Synagoge Epe wird gebeten. Anmeldung unter

02565 8490219 oder E-Mail hdm_epe@gmx.de.