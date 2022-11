Knapp 1300 Euro mehr pro Jahr

Gronau

Bei den Gronauer Stadtwerken wurde in den vergangenen Wochen intensiv gerechnet, kalkuliert und auch etwas spekuliert – das Ergebnis sind die neuen Preise für Strom, Gas und Wasser. Es kündigen sich in fast allen Bereichen Erhöhungen für das kommende Jahr an. Der kommunale Versorger reagiert darauf mit neuen Angeboten.