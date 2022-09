Komödie, Operette, Konzert, Ballett und Opern

Die Theatergemeinschaft im EKMD Gronau bietet erneut ein abwechslungsreiches Programm für die kommende Saison an. Organisator Manfred Meyer hat ein qualitätvolles Angebot zusammengestellt. Eine Komödie, eine Operette, ein Konzert, ein Ballett und zwei Opernaufführungen renommierter Häuser warten auf die Teilnehmenden. Die Aufführungen finden an Bühnen in der näheren und weiteren Umgebung statt.

Der Besuch der Verdi-Oper „Un ballo in machera“ (Ein Maskenball) im Aalto-Theater Essen steht am 23. Oktober (Sonntag) auf dem Programm. Ein mächtiger Mann, sein bester Freund und dessen Frau, die zwischen beiden Männern hin- und hergerissen ist – das ist das Konfliktdreieck, auf dem Giuseppe Verdis Oper aufbaut. Es bietet fünf Glanzpartien und großartige Szenen. Schon die Uraufführung war ein riesiger Erfolg. Die Teilnahme einschließlich Busfahrt und Eintritt kostet 60 Euro (für EKMD-Mitglieder gibt es bei allen Fahrten einen Rabatt, für Jugendliche gelten Sonderkonditionen).

Die Operette „Gräfin Mariza“ von Emmerich Kálmán im Opernhaus Dortmund ist am 9. Dezember (Freitag) Ziel der Theatergemeinschaft. Das heitere Beziehungsdrama um den Grafen Tassilo und die Gräfin Mariza gehört zu den großen Operettenerfolgen. Die Teilnahme kostet 68 Euro.

Kurz vorm Jahreswechsel gibt es etwas zu lachen: „Das Hörrohr“ heißt die Komödie, die das Ohnsorg-Theater bei seinem Gastspiel am Theater der Obergrafschaft in Schüttorf darbietet. Der Klassiker gehört zu den erfolgreichsten Stücken am Ohnsorg-Theater. In Schüttorf wird es am 29. Dezember aufgeführt. Kosten: 43 Euro.

Neujahrskonzert

Das neue Jahr wird musikalisch am 9. Januar (Montag) mit dem Neujahrskonzert „Von Madrid bis Wien“ am Musiktheater MIR in Gelsenkirchen begrüßt. Feuriger Rhythmus trifft auf Wiener Schmäh mit Auszügen aus George Bizets „Carmen“, Manuel de Fallas „Feuertanz“ und den Melodien der Strauß-Familie.

Weiter geht es am 17. Februar mit dem Besuch des Balletts „Peer Gynt“ von Edward Clug nach dem Drama von Hendrik Ibsen. Di eAufführung findet im Opernhaus Dortmund statt. In imposanten Bildern erzählt Clug die Geschichte des Bauernsohns Peer Gynt, der sich mit Lügenschichten durch die Welt schummelt. Die Musik zu Clugs Ballett stammt von Edward Grieg. Die Teilnahme kostet 60 Euro.

Die Saison wird abgeschlossen mit einem Besuch der Opéra comique „La Fille du régiment“ (Die Regimentstochter) von Gaetano Donizetti am 21. April in der Deutschen Oper am Rhein Duisburg.

Verbindliche Anmeldungen nimmt Antje Post, Parkweg 4, in Epe, entgegen. Sie erteilt auch weitere Informationen unter 02565 2452. Bestellte Karten können etwa zehn Tage vor den jeweiligen Veranstaltungen an der EKMD-Geschäftsstelle abgeholt und bezahlt werden. Entsprechende Mitteilungen erfolgen rechtzeitig in den WN.