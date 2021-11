Kompositionen mit jüdischem Hintergrund

Gronau

Anlässlich der Feierlichkeiten zu „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ hat der Förderkreis Alte Synagoge Epe ein beeindruckendes Programm (Konzerte, Veranstaltungen, Vorträge und Schulprojekte) auf die Beine gestellt. In diesem Rahmen findet am heutigen Samstag um 18 Uhr ein Konzert in der Evangelischen Stadtkirche Gronau statt.