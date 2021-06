Können längere Garageneinfahrten helfen?

Gronau

Wohnraum zu schaffen ist ein Ziel, das sich die Gronauer Politik gemeinschaftlich auf die Fahnen geschrieben hat. Dabei verfolgt die Verwaltung ein Zwei-Säulen-Modell, das nicht nur die Erschließung neuer Baugebiete vorsieht, sondern auch die Verdichtung in bestehenden Wohngebieten ermöglichen soll. Gleich mehrere Orte in beiden Stadtteilen standen deshalb in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses im Fokus.

Guido Kratzke