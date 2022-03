Könner an Blech und Schweißgerät

„Nix dazugelernt“, schüttelte Wilhelm Bügener den Kopf. Mit dieser Aussage bezieht sich der 92-Jährige auf die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine einerseits – und auf die eigene Vergangenheit andererseits, als auch die Menschen in Epe und Umgebung die Schrecken eines Weltkriegs am eigenen Leib zu spüren bekamen.

Wilhelm Bügener und sein „Diamantener Meisterbrief“ der den 92 Jahre alten Eperaner als echten Fachmann ausweist.Ein kleines Bauteil eines Militärflugzeugs, hier in den Händen von Matthias Bügener, diente viele Jahre lang als Werkzeug in der Werkstatt von Vater Wilhelm.

Es gab also auch durchaus traurige Nachrichten an einem Tag, der ansonsten in der milden Frühlingssonne strahlte im Hause der Familie Bügener. Eine nett gedeckte Kaffeetafel, leckerer Kuchen und viele Anekdoten bildeten den Rahmen für eine kleine private Feierstunde am Berg 29 in Epe, während der eigentliche „Ehrengast“ erst am Ende Beachtung fand. Es war der „Diamantene Meisterbrief“, den die Handwerkskammer Münster dem Gas- und Wasser-Installateur überreicht hat.