Konsens nach Parforceritt

Hier ein kleines Baufenster, dort eine breitere Sichtachse, dazu ein gesicherter Notausgang für die Tiefgarage, Erweiterungsmöglichkeiten für ein Gebäude und ein paar Spielgeräte. Was klingt, wie eine Verhandlungsmasse auf dem Basar, war in der Praxis deutlich anders: Die Ratsfraktionen nahmen am Dienstagabend in der Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Denkmalschutz Abstand von ihren im Vorfeld ins Spiel gebrachten Positionen. Sie näherten sich schrittweise an und einigten sich am Ende mit breiter Mehrheit (Gegenstimme: Udo Buchholz, GAL/Linke; Enthaltung Inanna Gruner, Grüne) für den in Details modifizierten Verwaltungsvorschlag für den Bebauungsplan „Südliche Innenstadt“. Damit kommt die Neugestaltung des Kurti-Hertie-Areals einen weiteren, wichtigen Schritt voran.

