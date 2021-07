Kontakt hergestellt: Acht Jahre Haft gefordert

Enschede/Almelo

Eine 43-jährige Frau aus Breda soll für acht Jahre in Haft. Sie soll den Kontakt zwischen den wegen vierfachen Mordes in Enschede Angeklagten aus Hengelo und den Waffenlieferanten hergestellt haben. Die Staatsanwaltschaft ist der Auffassung, dass sie sich der Beihilfe zum Mord schuldig gemacht hat und beantragte am Montag vorm Gericht in Almelo die Gefängnisstrafe.

Martin Borck