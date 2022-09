Mit voller Konzentration und großer Begeisterung probt in diesen Tagen das Symphonieorchester Rheine für sein Konzert am Samstag (17. September) in der Evangelischen Stadtkirche Gronau.

SOM und Musikvereine treten am Samstag nächster Woche in der Stadtkirche auf

Das Symphonieorchester Rheine probt in diesen Tagen für sein Konzert in der Ev. Stadtkirche am kommenden Samstag.

Während gleichzeitig die Chöre der Musikvereine Gronau und Rheine, angeleitet von Hans Steege, an ihrem Part zur symphonischen Dichtung „Finlandia“ von Jean Sibelius feilen, ist das Orchester bis in die Haarspitzen auf die Detailarbeit an der Schauspielmusik zu Goethes Drama „Egmont“ von Ludwig van Beethoven konzentriert. Mit allerhand bildhaften Vergleichen und unter Aufwendung all seiner Professionalität führt Luis Andrade die Musikerinnen und Musiker an die emotionale Tiefe des eindrucksvollen Werkes heran.

Der in Kiew ausgebildete Cellist und Dirigent hat erst kürzlich den Ehrenpreis des Konservatoriums Musica de Madeira als Anerkennung für sein musikalisches Wirken in seinem Heimatland Portugal erhalten. Das Konzert „An die Freiheit“, eigentlich schon zum Beethovenjahr 2020 geplant, liegt Andrade seit den schrecklichen Ereignissen in der Ukraine ganz besonders am Herzen.

Eintrittskarten kosten 15 (Schüler und Studierende zwölf) Euro. Sie sind u.a. über den Touristikservice Gronau, die Homepage des Orchesters sowie über Eventim erhältlich.