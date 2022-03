Konzert-Erlös für die Aktion „Deutschland hilft“

Gleich zu Beginn der letzten Orchesterprobe brach es aus Luis Andrade, dem Dirigenten des Symphonieorchesters Rheine, heraus, und er erzählte tief bewegt von den Nachrichten, die er von seinen Kollegen und Freunden täglich aus seiner ehemaligen Studienstadt Kiew in der Ukraine bekommt. Er kennt das Zentrum dieser wunderschönen Stadt wie seine Westentasche, hat er doch sechseinhalb Jahre am Konservatorium direkt am so geschichtsträchtigen Maidan-Platz studiert.

Betroffen und sprachlos lies die Schilderung die Musikerinnen und Musiker des Orchesters zurück und es dauerte einen Moment, bis die Oboe den Stimmton durch die Reihen klingen ließ. In der Orchesterpause war allen klar: Wir müssen etwas tun, wir können nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen! Kurzerhand entschloss sich man sich mehrheitlich, die Eintrittsgelder der Passionskonzerte in Gronau und Rheine ausnahmslos der Organisation „Aktion Deutschland hilft“ zur Verfügung zu stellen. Sie unterstützt die Geflüchteten und Daheimgebliebenen auf vielfältige Weise, und so versucht das Orchester, wenigstens ein kleines Zeichen der Solidarität und Verbundenheit mit dem so verzweifelt um Freiheit und Selbstbestimmung ringenden Volk der Ukraine zu setzten.

Mit der Vertonung der „Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ von Joseph Haydn verspricht das Konzert am 26. März (Samstag) ab 19.30 Uhr in der Ev. Stadtkirche Gronau ein bewegendes Erlebnis für alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu werden.

Eintrittskarten sind über die Homepage des Orchesters (http://symphonieorchester-rheine.de), den Touristikservice sowie online über Eventim (www.eventim.de) erhältlich. Eine Abendkasse ist aus Gründen des Hygienekonzeptes nicht vorgesehen.

Die Konzerte, zu denen das Symphonieorchester Rheine freundlich einlädt, finden unter den dann gültigen Bedingungen der Coronaschutzverordnung statt. Das Konzert wird am Tag darauf (27. März) um 17 Uhr in Rheine, Dionysius-Kirche, erneut aufgeführt.