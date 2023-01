Kooperation erhält mehr Struktur

Beide Bürgermeister trugen – der Bedeutung des Anlasses gemäß – ihre Amtsketten: Am Donnerstag unterzeichneten Roelof Bleker, Erster Bürger Enschedes, und sein Gronauer Amtskollege Rainer Doetkotte einen „Letter of Intent“ zwischen den Nachbarstädten. Mit dieser Absichtserklärung wird vereinbart, auf sechs Themengebieten eine intensivere Zusammenarbeit anzustreben, als da wären: Wohnen und Leben, Mobilität, Wirtschaft und Arbeit, Sicherheit, Bildung und Sport sowie Kultur und Tourismus.

Arbeiten die beiden Städte denn nicht schon längst zusammen? Durchaus: Enschede und Gronau sind trotz der Staatsgrenze seit Jahrzehnten verbunden und pflegen eine gute und vertrauensvolle Nachbarschaft. Dies spiegelt sich zum Beispiel in der geplanten Schaffung des Euregio-Quartiers an der Grenze zu Glanerbrug sowie der angekündigten Verlagerung der Euregio-Geschäftsstelle in den unmittelbaren Grenzbereich wider.