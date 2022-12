Kreativangebot für geflüchtete Kinder

Wasserfarbkästen stehen auf den Tischen, und die Kinder, die am Donnerstagnachmittag im WZG zusammengekommen sind, zeichnen Figuren und malen sie bunt. In dieser Stunde können sie kreativ tätig sein. Doch so schön das ist: Eigentlich würden sie wohl viel lieber woanders sein: in der Ukraine, und zwar gemeinsam mit ihrer gesamten Familie. Doch der Krieg hat sie, ihre Mütter und Geschwister, aus dem Alltag gerissen: Sie mussten fliehen.

