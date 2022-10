Kreissporthalle wird erneut zur Flüchtlingsunterkunft

Die Zahl derer, die in Gronau Schutz suchen, steigt wieder an. Vorwiegend würden der Stadt aus der Ukraine geflüchtete Menschen zugewiesen, berichtet Stadtsprecherin Kira Dingeldey auf Anfrage. Aber auch die Zuzugszahlen der Asylsuchenden aus anderen Ländern habe deutlich zugenommen. Aktuell leben nach Auskunft der Stadt 1219 Flüchtlinge in Gronau, von denen 594 in städtischen Notunterkünften wohnen. 456 Geflüchtete stammen aus der Ukraine, 302 von ihnen leben in städtischen Notunterkünften.

