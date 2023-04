Familie flüchtete vor dem Krieg in Syrien – von Aleppo nach Gronau 

Als sie aus Aleppo vor dem Krieg flohen, war ihre Zukunft ungewiss. Heute halten Antoinette Kwefati und Toros Torosian stolz ihre Einbürgerungsurkunden in die Kamera. Sie sind beruflich angekommen und haben eine neue Heimat in Gronau gefunden.

Antoinette Kwefati und Toros Torosian sind mittlerweile in Gronau angekommen.

„Stolz, wie Oskar“, so präsentieren sich Antoinette Kwefati (36 ) und ihr Mann Toros Torosian ( 44) vor dem Amtshaus in Epe. Endlich haben beide die ersehnte Einbürgerungsurkunde der Bundesrepublik Deutschland in der Hand. Im Amtsdeutsch hat Antoinette 33 von 33 Punkten, gemäß Paragraf drei der Integrationskursverordnung erzielt und die Eidesformel nach Paragraf zehn des Staatsangehörigkeitsgesetzes vor der Kreisbehörde Borken abgelegt.