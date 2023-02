Kriminalität vor Ort nimmt ab

Noch immer nimmt Gronau im Kreis Borken nach Häufigkeitszahlen, bei denen die Anzahl der Straftaten vor Ort in Relation zur Einwohnerzahl gesetzt wird, die Spitzenposition ein. Gegen den Trend auf Landes- und Kreisebene hat die absolute Zahl von Straftaten in der Dinkelstadt im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr allerdings abgenommen. Das geht aus den Zahlen hervor, die Landrat Dr. Kai Zwicker und das Führungsteam der Kreispolizeibehörde am Dienstagmittag bei der Jahrespressekonferenz zur Kriminalitätsentwicklung 2022 präsentierten. Die Spitzenposition Gronaus begründete Zwicker in seinen Ausführungen durch die direkte Grenzlage zu Enschede. Gemeinsam mit Hengelo und Almelo sei dies ein bevölkerungsreiches Hinterland, das andere Auswirkungen habe als das Bocholter Grenzland.

