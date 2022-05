Kriminelle Praktiken treffen unbescholtene Firmen

„Auch wir als örtliches Rohr- und Kanalreinigungsunternehmen haben Probleme mit solchen Praktiken“, sagt Edith Wenker von der Eper Firma Wenker. Nicht nur, dass durch den aktuellen Fall ein – völlig unbegründeter – Verdacht auf ihre Firma und andere örtliche renommierte Unternehmen fällt; oft genug wird die Firma Wenker ungewollt in die schmutzigen Praktiken von Wucherern einbezogen: Wenn ein Rohr verstopft ist, rufen Kunden in ihrer Not oft die erstbeste Nummer an, die sie im Internet finden – häufig eine 0800-Nummer.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

endet automatisch