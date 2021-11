Kritik konstruktiv nutzen

Renaturierung an der Dinkel

Gronau

Im „Blickpunkt der Woche“ geht es um die Kritik eines Biologen an den Renaturierungsmaßnahmen an der Dinkel. Er sagt, was als Verbesserung für viel Geld umgesetzt wurde, könnte sogar zu einer Verschlechterung der Gewässerqualität führen. Und jetzt?

Von Frank Zimmermann