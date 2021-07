Kronkorken für besondere Extras

Maria und Josef Weßling (vorne) haben auf ihrem Pferdehof in Ochtrup den Sammelcontainer stehen, der von Erwin Aust (2.v.l.) derzeit etwa alle zehn Tage mit neuen Kronkorken gefüllt wird.

Ist die Corona-Zeit mit geschlossenen Gastronomiebetrieben die Ursache? Oder ist es das Bewusstsein der Menschen, dass mit Kronkorken Gutes bewirkt werden kann? Erwin Aust weiß die richtige Antwort nicht. Was ihm aber auffällt, das ist die große Menge der Metall-Deckel, die bei ihm an der Botto-Straße in den vergangenen Monaten regelmäßig abgegeben wird.