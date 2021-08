Kunst gegen Langeweile

Das Projekt „Kulturstrolche zuhause“ geht in dieser Woche in die nächste Runde.

Kulturstrolche zuhause – das Kunstprojekt für Grundschulkinder geht in die zweite Woche. Das Kulturbüro bietet in Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung Gronau mit seinem Projekt Kulturstrolche zuhause. Abgewandelt von dem seit 2009 in Grundschulen in Gronau und Epe durchgeführte Projekt Kulturstrolche sind Grundschulkinder aus Gronau und Epe gerade jetzt in Zeiten von Corona eingeladen, sich zu einem jeweils wöchentlich wechselnden Motto künstlerisch zu betätigen.

Die Kunstwerke werden dann in einer Online-Galerie unter https://www.gronau-inside.de/Kulturstrolche und auf den Social Media Plattformen präsentiert. Außerdem werden wöchentlich kleine Gewinne verlost.

Die erste Woche stand unter dem Motto Ostern, viele kleine Künstler haben sich dazu ans Werk gemacht. Das neue Motto dieser Woche ist: Familie. Die Eltern werden gebeten, jeweils zwei Fotos des Kunstwerkes zu diesem Thema bis Sonntag (19. April) an info@kb-gronau.de zu senden.

Die Mail sollte außerdem den Namen des Kindes, das Alter und den Titel des Werkes enthalten. Verlost werden in dieser Woche drei tolle Gesellschaftsspiele für den Familienspaß zuhause, so Kulturbüro und Bürgerstiftung in einer Pressemitteilung weiter.