Kunstaktion: Hertie-Loch soll schöner werden

Zusammen mit Bauhof-Mitarbeiter Herbert Mieling (2.v.l.) lieferte Alina Epping (r.) das Material an der Eilermarkschule an. Darüber freuten sich nicht nur Detta Ostendorf von der OGS (3.v.r.) und Schulleiterin Jana Leuker, sondern auch Bürgermeister Rainer Doetkotte.

Eine große Baugrube mitten in der Innenstadt: Das Hertie-Loch wird Gronau noch einige Zeit erhalten bleiben, bis es – hoffentlich städtebaulich attraktiv – wieder bebaut wird. Aber bis dahin auf Sand, Abraum und – nicht ganz so schlimm – grünen Wildwuchs schauen? Alina Epping und ihre Mitstreiter bei der Gronauer Wirtschaftsförderung hatten da eine bessere Idee: Warum nicht jugendliche Kreativität gegen die graue Tristesse an diesem zentralen Ort in der City setzen? Aus einer vagen Vorstellung ist jetzt ein konkretes Kunstprojekt geworden, an dem die Gronauer Grundschulen sowie die Euregio-Gesamtschule Epe, die Fridtjof-Nansen-Realschule sowie die Gesamtschule Gronau beteiligt sind. Ihre Aufgabe: Bemale OSB-Platten möglichst bunt und originell mit lokalbezogenen Motiven und gewinne im Gegenzug nicht nur viel mediale und öffentliche Aufmerksamkeit, sondern mit etwas Glück noch einen Stadtgutschein. Doch der Reihe nach.