Kunstrasenplatz im Stadtwesten rückt in weite Ferne

Gronau

Es kriselt heftig zwischen der SG Gronau und dem Verein Turo d’Izlo. Die Unstimmigkeiten dürften Konsequenzen für die Ausstattung des Sportgeländes an der Friedrich-Harkort-Straße nach sich ziehen: Der schon seit weit über zehn Jahren gewünschte und beantragte Kunstrasenplatz dürfte auf sich warten lassen. Das zeichnete sich am Donnerstagabend in der Sitzung des Fachausschusses ab.