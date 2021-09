Kurzweil für Groß und Klein

Tradition mit neuem Konzept: So präsentierte sich coronabedingt der Michaelismarkt in Epe. Unter dem Motto „Landgeschehen“ wurde das Festgelände eben dorthin erweitert – aufs Land. Es kamen Hunderte.

Fahrbare Ponys, Heuwagen-Hüpfburgen, Traktoren, Bauernhöfe, Hochlandrinder, Alpakas & Co. standen am Wochenende im Mittelpunkt des Michaelismarktes, bei dem sich alles um das „Landgeschehen“ drehte. Das Gronauer Stadtmarketing hatte in Zusammenarbeit mit der Eper Werbegemeinschaft, örtlichen Vereinen, den Landfrauen und den Landwirten alle Register gezogen, das Landleben in die Ortsmitte geholt und so einen anders gestalteten Michaelismarkt ins Leben gerufen.