Ladendiebe ertappt

Mit drei Festnahmen endete am Mittwoch in Gronau ein versuchter Ladendiebstahl. Die Männer hatten laut Polizei in einem Discounter an der Gildehauser Straße einen Zigarettenautomaten geöffnet und 30 Zigarettenschachteln in ihren Einkaufswagen gelegt. Auch einen Kaffeevollautomaten hatten die durchreisenden Georgier eingepackt. Die Tat missglückte, da ein Zeuge die Personen ansprach. Alarmierte Polizeibeamte fanden in dem Fahrzeug des Trios, ein Leihwagen des Typs VW T-Roc mit Hamburger Kennzeichen, Diebesgut aus mehreren Geschäften in der Reserveradmulde. Auch dort hatten die Diebe Zigaretten und Elektrogeräte gestohlen. Die Handschellen klickten für die Drei. Das mutmaßliche Diebesgut sowie der Wagen wurden sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft konnten die Männer die Wache Gronau nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verlassen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen.