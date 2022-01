Ladeturbo zündet nur stufenweise

Gronau

An 1000 Standorten in Deutschland sollen Schnellladeparks entstehen. Einer davon in Gronau. Doch wo der Park tatsächlich entstehen wird, wer in betreibt und wann er eröffnet, das ist derzeit noch offen. Auch die Stadtwerke haben mit einem Kooperationspartner den Hut in den Ring geworfen.

Von Guido Kratzke