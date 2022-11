Sie wollte vor dem Studium erst einmal was Praktisches lernen. Das hat Anna-Lena Kerst mit einer Ausbildung zur Werkstoffprüferin bei Nitto gemacht – und zwar mit überwältigendem Erfolg.

Anna-Lena Kerst hatte immer schon Interesse an Naturwissenschaften

Jutta Sundermann (l.) und Reinhard Lammers mit der landesbesten Auszubildenden in ihrem Beruf, Anna-Lena Kerst.

Wenn sie abhebt – dann in der Freizeit: Anna-Lena Kersts Hobby ist nämlich das Fallschirmspringen. Ansonsten bleibt sie mit beiden Beinen am Boden. Auch nach der Ehrung als landesbeste Auszubildende im Bereich Werkstoffprüferin Kunststofftechnik. Die Ausbildung hat sie beim Unternehmen Nitto Advanced Film Gronau GmbH (früher Mondi) absolviert. Vor acht Tagen fand die Feier in der historischen Stadthalle Wuppertal statt.