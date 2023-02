Landesweites Leuchtturmprojekt

Es geht mit großen Schritten seiner Vollendung entgegen: Das an der Laurenzstraße entstehende Josef-Haus wird unter seinem Dach begleitetes Wohnen und Sterben anbieten. Neben einem Tageshospiz soll ein Service-Wohnen angeboten werden. Ein Haus dieser Art gibt es in Nordrhein-Westfalen noch nicht.

Für Anneliese Terlinde und Tanja Jochheim besteht hieran kein Zweifel: „Es ist ein Experiment und ein mutiges Zeichen für die Zukunft.“ Beide stellten jetzt auf Einladung des Heimatvereins und der örtlichen Gruppe des Bundesverbandes der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung (KKV) die Arbeiten zum neuen Hospiz vor. Es geht an der Laurenzstraße – dort, wo einst das Pfarrhaus der Pfarrgemeinde St. Antonius Epe stand – mit großen Schritten seiner Vollendung entgegen.

Die Arbeiten an den Gebäuden, so wurde in der Infoveranstaltung deutlich, kommen gut voran.

Nanni Frieler, die im Namen des Heimatvereins Epe die Anwesenden begrüßte, zeigte sich erfreut über die große Anzahl der Gäste, die das Interesse an diesem Thema widerspiegele.

Menschen mit unheilbarer Krankheit unterstützen

Der Verein Josef-Haus hat sich vor zehn Jahren gegründet. Sein Ziel: Menschen mit einer unheilbaren Krankheit zu unterstützen und ihnen in ihrer Situation zu helfen. In der St.-Antonius-Hospital GmbH, die an diesem Abend durch Tanja Jochheim vertreten wurde, hat der Verein einen Kooperationspartner gefunden. Gemeinsam will man mit dem Josef-Haus an der Laurenzstraße einen Ort schaffen, an dem ein gutes Leben und Begegnen ermöglicht werden soll.

Zunächst gab Anneliese Terlinde den Anwesenden einen Einblick in das Tageshospiz. Es wird ein umfassendes Versorgungsangebot für Menschen mit unheilbarer Erkrankung bieten. Das Tageshospiz kann an einzelnen oder an allen Wochentagen in Anspruch genommen werden. „Diese anspruchsvolle Sorgetätigkeit bis zum Schluss des Lebens ist nur dann möglich, wenn ein qualitativ umfassendes örtliches palliatives Versorgungsnetz vorhanden ist. Durch die professionelle Tagesbetreuung erfahren Angehörige Entlastung und Unterstützung, aber auch Beratung und Ermutigung“, heißt es dazu in der Pressemitteilung der Veranstalter.

Hospizliches Wohnen

Die bisherigen Spenden und Sammlungen, führt die Pressenotiz aus, kommen ausschließlich dem Tageshospiz zugute. Anneliese Terlinde zeigte sich angesichts der bis dato eingegangenen finanziellen Zuwendungen dankbar. Weiterhin werden an den meisten K+K-Märkten Bons an den Pfandabgaben gesammelt. Tanja Jochheim zeigte sich besonders erfreut, dass die Aktion Lebenshilfe das Haus mit 270 000 Euro fördert.

Jochheim stellte im Weiteren die zweite Komponente des Josef-Hauses vor: Parallel zum Tageshospiz werden, wie sie aufzeigte, elf Wohnungen und Räume für Menschen angeboten, die tagsüber hier ein „hospizliches Wohnen“ erfahren können. Dieses begleitete Service-Wohnen bedeutet, dass Einzelpersonen wie auch Paare eine Wohnung mieten können, die auf die Bedürfnisse eingeschränkter und alter Menschen angepasst ist. Die Kranken wohnen hierbei nicht allein, sondern sind im nachbarlichen Miteinander verbunden. Sie können sich gegenseitig besuchen oder bei kleinen Dingen helfen. Das Angebot des begleiteten Service-Wohnens richtet sich an Menschen, die weitestgehend selbstständig leben können und gerne in Gemeinschaft leben.

Landesweit einzigartiges Konzept

Eigentümerin der Immobilie an der Laurenzstraße und Vermieterin ist die St.-Antonius-Hospital Gronau GmbH; Kooperationspartner ist der Verein Josef-Haus. Nur der Verein kann Spendengelder sammeln. Es sei, heißt es in der Mitteilung, davon auszugehen, dass auch weiterhin für bestimmte Restfinanzierungen Geldmittel erforderlich sind.

„Es handelt sich letztlich um ein extrem innovatives Konzept, das hier zwei Partner entwickelt haben“, stellte Tanja Jochheim zum Bauprojekt Josef-Haus fest. „Ein Haus in dieser Art, als begleitetes Wohnen und Sterben, gibt es in NRW noch nicht.“