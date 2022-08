„Landgeschehen passt einfach zu uns“

So ein bisschen Digitalisierung passt auch zum guten alten Michaelismarkt – dachten sich die Organisatoren des Südstadt-Herbstevents im vergangenen Jahr. Stadtmarketing, Werbegemeinschaft und Wirteverein richteten die Veranstaltung auf das Thema „Landgeschehen“ aus und führten eine per Smartphone-App geführte Höfetour ein. Was zum Teil der Corona-Pandemie geschuldet war, entpuppte sich als echter Knaller. Und so wundert es nicht, dass die Landwirtschafts-Einbindung auch bei der 2022er-Auflage, die am vierten September-Wochenende (25./26. September) stattfindet, beibehalten wird. Mit dabei sind neben den Hofbesitzern die Landfrauen, die Landjugend, die Eper Schlepperfreunde und die Firma Agravis in Epe.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch