Landwirte wollen für Glanzpunkte sorgen

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei: Im Rahmen der Aktion „Land sichert Versorgung“ wird es am 11. Dezember (Sonntag) erneut einen weihnachtlichen Treckerkorso durch Gronau und Epe geben. Angemeldet als politische Demonstration wollen die Landwirte aus den beiden Stadtteilen gemeinsam den wahrscheinlich wieder zahlreich an der Wegstrecke stehenden Besuchern nicht nur mit stimmungsvoll geschmückten Landfahrzeugen ein freudiges Funkeln in die Augen zaubern. Sie verbinden die Rundtour durch weite Teile des gesamten Stadtgebietes auch mit einer politischen Botschaft.

Wie Michael Verst, Josef Krefter und Johannes Schultewolter beim Pressetermin erläutern, geht es auch darum, dass sie die Bedeutung der regionalen Nahrungsmittelproduktion in Erinnerung rufen wollen. Dabei verweisen sie auf die in der Corona-Pandemie aufgetretenen Probleme in den Lieferketten, die in vielen Bereichen heute noch starke Auswirkungen haben. Gerade bei der Herstellung von Nahrungsmitteln warnen sie davor, in Abhängigkeiten zu geraten und werben für den Erhalt von bäuerlichen Strukturen.

Niveau des Vorjahres

Angemeldet haben sich bereits rund 40 Teilnehmer. „Damit befinden wir uns auf dem Niveau des Vorjahres“, freut sich Josef Krefter. „In den letzten Tagen vor der Veranstaltung gibt es wahrscheinlich wieder ein paar Abmeldungen und noch ganz viele Zusagen“, erinnert sich Johannes Schultewolter an die Anmeldelage in den vergangenen beiden Jahren. „Gestartet sind wir vor zwei Jahren mit rund 30 Teilnehmern“, verweist Michael Verst auf ein kontinuierliches Wachstum.

Starten werden die Landwirte um 17 Uhr im Gewerbegebiet Am Berge. Von dort aus fahren sie über die Steinfurter und Ochtruper Straße nach Gronau hinein. Einer der Wegepunkte wird das Lukas-Krankenhaus sein. In die Sackgassen-Zufahrt werden allerdings nur ein Teil der Fahrzeuge hineinfahren. Der gesamte Konvoi wird aber beispielsweise im Anschluss daran am Antonius-Krankenhaus vorbeifahren. Auch in Epe wird ein großer Teil der Wohnquartiere durchfahren, bevor der Zug sich nach rund drei Stunden Fahrtdauer an der Laurenzstraße auflösen wird.