Landwirte zeigen sich solidarisch mit Kollegen in Holland

Rund ein Dutzend Landwirte aus Gronau und Epe haben sich am Montagabend an der Brücke des Amtsvennweges über die Bundesstraße 54 zu einer Spontanveranstaltung getroffen. Hintergrund sind die aktuellen Proteste der niederländischen Bauern, die gegen die von der Regierung in Den Haag angestrebte Reduzierung der Stickstoff-Emissionen Sturm laufen und sich in ihrer Existenz gefährdet sehen. „Wir wollten mit unserer Aktion Solidarität mit den Kollegen im Nachbarland zeigen“, sagt Landwirt Josef Krefter, der zu den Organisatoren gehörte, gestern gegenüber den WN. Aufgerufen dazu hatte die Organisation „Land sichert Versorgung NRW“ (LsV). Die Landwirte auch diesseits der Grenze fürchten weitere Einschränkungen ihrer Lebensmittelproduktion durch Gesetzesauflagen. Dies könnte dazu führen, dass die Versorgungssicherheit mit Grundnahrungsmitteln gefährdet wird – mit der Konsequenz weiter steigenden Importabhängigkeit.