Landwirtschaft „erfahren“

Ein Trecker in Aktion fasziniert Städter. Das ist die Erfahrung von Katharina Terhan, Leiterin des Stadt- und Tourismusmarketing. Aus der Erfahrung wurde jetzt ein Projekt: Menschen, die in Gronau Urlaub machen, sollen die Landwirtschaft ganz konkret „erfahren“ können.

Gerade im Herbst, wenn der Mais hoch steht, bekommt Katharina Terhan immer wieder Fragen zu hören: Touristen sprechen die Leiterin des Stadt- und Tourismusmarketing und ihre Kolleginnen und Kollegen in Gronau darauf an, was eigentlich mit dem ganzen Mais passiert – mal ein bisschen kritisch, ob das so nötig ist, mal aber auch mit einem Schuss Sehnsucht, ob man sich das mal näher anschauen könnte. „Einen Trecker in Aktion zu erleben oder selbst mal mitfahren zu können, das fasziniert viele Menschen in der Stadt – ob Touristen oder Bürgerinnen und Bürger, vor allem natürlich Kinder“, so Terhan.

Aus diesem Grund hat sich das Stadt- und Tourismusmarketing gemeinsam mit dem Orts- und Kreisverband im Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband (WLV) ein Projekt überlegt, um Bevölkerung und Landwirte zusammenzubringen. Am Beispiel der Maisernte wollen Bauernfamilien in der ersten Herbstferienwoche (ab dem 4. Oktober) ihre Landwirtschaft den Menschen näherbringen. Das Angebot findet in dieser Form erstmals statt.

Lena Kerkeling aus dem Team des Stadt- und Tourismusmarketing zum Ansatz: „Wir wollen Landwirtinnen und Landwirte mit Menschen, die in Gronau Urlaub machen, zusammenbringen. Aber auch Bürgerinnen und Bürger aus Gronau und dem Umland können sich bewerben.“

Die konkreten Planungen laufen jetzt an. In der letzten Woche gab es eine erste Besprechung in größerer Runde mit Vertretern von Landwirtschaft und Stadtmarketing.

Stephan Wolfert vom WLV-Kreisverband Borken freut sich auf das Projekt: „Dass Familien mit großen Augen am Feldrand stehen, wenn Drescher und Trecker vorbeifahren, ist für unsere Landwirte ein gewohntes Bild. Da kommt es natürlich immer wieder mal spontan dazu, dass Interessierte fragen und dann – falls es passt – auch mitfahren können. Aber das ist mehr eine Sache des Zufalls. Nun werden unsere Bauernfamilien diese Mitfahrgelegenheiten erstmals organisiert anbieten.“

Mehrere Landwirte hätten schon spontan zugesagt, berichtet Jan Schulze Dinkelborg vom Ortsverband: „Die Offenheit ist da erfreulich groß. Wir Landwirte freuen uns, mit den Menschen über das, was wir tun, ins Gespräch zu kommen.“

Weitere Landwirte, die bei der Aktion zwischen dem 4. und dem 9. Oktober mitmachen möchten, können sich noch beim Ortsverbandsvorstand melden. Am besten bei Jan Schulze Dinkelborg unter

0160 97801639.