Langeweile ist für Gertrud Meyer ein Fremdwort

In weiser Voraussicht gründeten einige Vereinsvertreter vor 100 Jahren den Gronauer Stadtverband für Leibesübungen, den heutigen Stadtsportverband. Anlässlich des Jubiläums stellt die WN-Redaktion in diesem Jahr die Mitglieder des Vorstands vor. Gertrud Meyer ist als Beisitzerin für den Bereich Gesundheitssport & Demografie zuständig. Aber nicht nur dafür: Langeweile ist für sie ein Fremdwort.

Als der Nachschub an Mundschutzmasken knapp wurde, setzte sich Gertrud Meyer prompt an ihre Nähmaschine.

Lautlos surrt der eingespannte Faden über den Stoff. Sichtlich zufrieden begutachtet Gertrud Meyer das Ergebnis: ihre erste maßgeschneiderte Schutzmaske, in der weiße Punkte auf grünem Untergrund zum Vorschein kommen.

„ Geht nicht? Das gibt es nicht bei mir. “ Gertrud Meyer

Als sie Anfang April über eine Mitarbeiterin des Antonius-Krankenhauses erfuhr, dass die Mundschutzmasken dort zur Neige gehen und noch kein Nachschub in Sicht sei, war Gertrud Meyer sofort auf den Plan gerufen. „Geht nicht? Das gibt es nicht bei mir“, sagte die Gronauerin und machte ihre Nähmaschinen startklar. „Beim Nähkurs in der Familienbildungsstätte hatte ich vor ein paar Jahren zum Glück meine Kenntnisse wieder aufgefrischt. Da ich früher viele Patchworkdecken genäht habe, waren Stoffe ebenfalls noch in Mengen vorhanden. Auf der Internetseite `Nähtalente` fand ich ein passendes Schnittmuster, sodass sich nach 20 Minuten schon das erste Probeexemplar sehen lassen konnte“, erinnert sich Gertrud Meyer.

Keine Mundschutzmaske in den Vereinsfarben

Wie viele Masken sie im Blümchenmuster, mit Punkten oder in gestreifter Optik genäht hat, weiß sie nicht. Wie viele es noch werden, kann sie ebenfalls nicht sagen. Gewiss ist aber, dass die stellvertretende Vorsitzende von Fortuna Gronau noch kein Exemplar in Vereinsfarben hergestellt hat. Aber das kann ja noch kommen, denn in ihrem sonst komplett gefüllten Kalender herrscht derzeit gähnende Leere. „Das ist in der Tat ein ganz ungewohntes Gefühl“, gesteht Gertrud Meyer, bei der für gewöhnlich - privat wie ehrenamtlich - ein Termin den nächsten jagt.

„ Zum Glück behalte ich in dem Termin-Wirrwarr aber immer noch den Überblick. “ Gertrud Meyer

Weshalb? „Die Antwort ist ganz einfach: Ich engagiere mich viel im sozialen Bereich. Zum Glück behalte ich in dem Termin-Wirrwarr aber immer noch den Überblick“, betont Gertrud Meyer, der Organisation einfach im Blut liegt. Die hilfsbereite und vielseitig interessierte Gronauerin ist auf völlig unterschiedlichen Gebieten anzutreffen. So ist sie ehrenamtlich auch beim SkF Besuchsdienst „Hallo kleiner Mensch“ und in der Betreuung von Flüchtlingsfamilien tätig, ist zudem politisch aktiv und stellvertretende Vorsitzende der Frauenunion des Kreises Borken.

Seit über drei Jahrzehnten im Sport zu Hause

Und auch in der Gronauer Sportlandschaft ist Gertrud Meyer seit fast drei Jahrzehnten zu Hause. „Daran haben meine Kinder einen großen Anteil, die ich in jungen Jahren stets zu ihren Wettkämpfen, Turnieren, Spielen sowie Kreis- und Westfalenauswahlterminen begleitet habe. Als mein Sohn Maik 1984 mit Judo und Fußball startete und in den jeweiligen Vereinen ein Vorstandsposten zu vergeben war, fiel die Wahl beide Male auf mich. Und das, obwohl ich selbst nie im Dojo war oder auf dem Grün gestanden habe“, so Gertrud Meyer.

28 Jahre um den „Ball des Sports“ gekümmert

Als der Stadtverband für Leibesübungen Ende der 80er Jahre den „Ball des Sports“ ins Leben rief, wurde Gertrud Meyer für die zweite Auflage dieses sportlichen Highlights durch Wilhelm ten Brink und Manfred Lenz um Unterstützung gebeten. „28 Jahre lang war ich für den Aufbau, die Dekoration, den Catering-Service und die Bestellung der Ehrenteller verantwortlich. Aufgrund der unterschiedlichen Locations wie Concordia, Aula des Werner-von-Siemens-Gymnasiums und Bürgerhalle kam es notgedrungen immer zu neuen Herausforderungen“, erläutert sie.

Zuständig für den Bereich Gesundheitssport & Demografie

Über regelmäßige Sitzungen, an denen auch das Orga-Team der Sportgala teilnahm, kam sie schließlich näher in Kontakt mit dem Stadtsportverband selbst. „Es kam, wie es kommen musste: Im Rahmen einer Jahreshauptversammlung wurde ich 1991 zur Beisitzerin gewählt, der weitere Ämter als Geschäftsführerin sowie Beisitzerin für den Bereich Gender Mainstreaming folgten. Derzeit bin ich für den Bereich Gesundheitssport / Demografie zuständig, der die Bewegungsförderung für Kinder und ältere Menschen ebenso umfasst wie den Rehabilitations- und Herzsport, aber auch präventive Sportprogramme wie Wirbelsäulengymnastik.“

Langeweile ist ein Fremdwort

Wenn Gertrud Meyer einmal nicht in Sachen Sport oder Politik unterwegs ist, kommt bei ihr dennoch keine Langeweile auf. Dafür sorgen schon Ole, Til, Elsa, Tilda und Vincent, ihre fünf Enkelkinder, die ihre Oma für alles begeistern können, denn Familie wird bei den Meyers groß geschrieben.