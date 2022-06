Längste Regentschaft wird beim Kaiserball gefeiert

Erst gibt’s Kaffee und Kuchen, dann wird’s spannend: Am Wochenende feiert die Schützengesellschaft Brook-Spechtholtshook nach 1091 Tagen endlich wieder Schützenfest. Am Sonntagnachmittag entscheidet sich, wer neuer Regent der Brooker wird.

Die längste Regentschaft der Schützengesellschaft Brook-Spechtholtshook wird an diesem Samstag (11. Juni) mit einem Kaiserball mit Kaiser Meik Hoffstede und Königin Sandra Hoffstede gefeiert.

Nach 1091 Tagen findet endlich wieder ein Schützenfest am Sportgelände Specht­holtshook statt. Start ist am morgigen Freitag. Um 19 Uhr treten die Schützen am SG-Vereinshaus an. Dort werden verdiente Schützen der einzelnen Kompanien geehrt.

Ein besonderes Vogelschießen startet wieder um 20 Uhr unter der Vogelstange: Für die „Club Bird Challenge“ können sich Gruppen ab sechs Personen anmelden. Eine einfache Anmeldung ist unter 0151 50604019 möglich. Dem Challenge-Gewinner oder der Gewinnerin winkt ein 30-Liter-Fass Bier für sich und seinen Club. Mit „Soundcontrol“ gibt es aktuelle DJ-Musik, bei der die Teilnehmenden zünftig feiern können.

Der Samstag (11. Juni) beginnt mit dem Wecken der Offiziere. Das Antreten für den Festumzug ist um 14 Uhr am Festzelt an der Friedrich-Harkort-Straße. Mit dabei sind der Thron in Kutschen, Schützen, Musiker und Gäste. Am Ehrenmal an der Schwarzenbergstraße am Alten Gasthaus Doetkotte folgen die Gedenkansprache durch den Präsidenten Rainer Doetkotte, die Kranzniederlegung und die Ehrungen durch das Kaiserpaar. Um 20 Uhr startet schließlich der Kaiserball im Festzelt mit den amtierenden Majestäten und dem Kaiserthron. Für Stimmung sorgt die Tanzkapelle „Basic“.

Königsvogel schon unterwegs

Der aktuelle Königsvogel hat sich schon vor einigen Wochen auf den Weg durch den Bezirk gemacht. Am Sonntag (12. Juni) wird er ab 9.30 Uhr vom Rolinck-Bräu an der Neustraße ausgeholt. Bevor das Schießen startet, steht um 11 Uhr eine kurze Andacht im Festzelt an.

Es folgen der Frühschoppen sowie die Jubilarehrungen verdienter Schützenmitglieder. Für einen stimmungsvollen musikalischen Nachmittag gibt es die passenden Klänge von den „Dinkelmusikanten“. Das bekannte Kaffee- und Kuchenangebot vom Schwester-Ulrike-Kreis rundet das Programm ab.

Und dann wird es spannend: Unter der Vogelstange ringen die Schützen um die Königswürde im Brook und Spechtholtshook. Nach gefallenem Vogel folgt die Proklamation unter der Stange. Die neuen Majestäten empfangen ab 20 Uhr im Festzelt im Stadtwesten beim Krönungsball ihre Gäste.

Ausdrücklich bedankt sich die Schützengesellschaft für die Unterstützung aus dem Förderprogramm „Neustart miteinander“ des Heimatministeriums des Landes NRW.