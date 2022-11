„Lassen uns Feiern nicht ,verviren‘“

„Wir lassen uns beim Feiern nicht verviren“, hieß es am Freitagabend beim offiziellen Sessionsauftakt aller Gronauer Karnevalisten in der Alten Tenne Brefeld. Zwei Jahre lang hat die Pandemie das bunte Treiben im Rahmen der fünften Jahreszeit ausgebremst. Obwohl die Vorfreude der Aktiven auch in diesem Jahr durch den Ukraine-Krieg und die Energiekrise getrübt wurde, sendeten die Gronauer und Eperaner Narren am Freitag eine deutliche Botschaft nach draußen. In ihren roten, grünen und blauen Kostümen boten die Vertreter der Bachusjünger, der Gronauer Narrengilde (GNG), der Karnevalsfreunde Gronau Grün-Weiß (KFG) und des Jugendkarnevals Epe ein buntes, von viel Freude und Optimismus geprägtes Bild. Keine Frage: Die gut gelaunten Narren und Närrinnen waren in der Tenne zusammen gekommen, um endlich wieder den Frohsinn in die Welt zu tragen.

