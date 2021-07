In wenigen Wochen werden die Laubbäume ihr Blattkleid abwerfen. Die Stadt Gronau weist vorsorglich schon einmal darauf hin, wann die Laubsammelstellen öffnen und wie sie genutzt werden können.

Die Laubsammelstellen im Stadtgebiet werden ab dem 1. November wieder von den Zentralen Bau- und Umweltdiensten angefahren. Das teilt die Stadt Gronau in einem Presseschreiben mit.

Die Laubsammelstellen werden bis zum 31. Dezember angefahren. Die Sammelstellen sind ausschließlich für Laub vorgesehen. Die Verwaltung weist darauf hin, dass das Ablagern von Garten- und Grünabfällen an den Laubsammelstellen verboten ist. Immer wieder werden leider Inhalte von Balkonkästen, Baumschnitt oder ähnliche Gartenabfälle an den Sammelstellen gefunden. Diese können am Wertstoffhof der EGW abgegeben werden.

Folgende 25 Laubsammelstellen von den Zentralen Bau- und Umweltdiensten angefahren:

Gronau

Alstätter Straße,

Grünfläche neben Thebelt Dinkelhof;

August-Hahn-Straße,

Ecke Viktoriastraße;

Schwanenkamp / Achtenbuhr (Parkplatz);

Friedensweg,

Ecke Laubstiege, Kirmesplatz;

von-Steuben-Straße,

am Spielplatz;

Pfarrer-Thiemann-Straße,

Rondell;

Enscheder Straße,

Telefonzelle, Apotheke;

Eichenallee,

zwischen den Bäumen;

Kaiserstiege,

östlich des Heerweges;

Klosterstiege,

Ecke Enscheder Straße;

Amselweg, Verkehrsinsel;

Bonhoeffering,

alter Spielplatz;

Selkerstraße,

Parkplatz am Spielplatz.

Epe

Wöltermannhof,

Spielplatz;

Vennstraße,

Parkplatz Kindergarten;

Esteresch, Spielplatz;

Germaniastraße/Neue

Maate, Spielplatz;

Freibad Epe, Parkplatz;

Buschgarten, Straße

Am Friedhof, Parkplatz;

Bergstraße,

Zaun Turnhalle;

Schelverweg,

Ecke Buschgarten;

Nienkamp,

zwischen Hollekamp und Wöltermannhof;

Riekenhofweg,

hinter „Hammer“;

St.-Georg-Platz,

Trafostation;

Füchterstraße,