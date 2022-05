„Learning bei Erfahrung“

In Unionskreisen ist er im Landtagswahlkampf eines der Zugpferde: Innenminister Herbert Reul. Die CDU-Landtagsabgeordnete Heiker Wermer hatte ihn nach Gronau eingeladen. Dort berichtete er den Zuhörern von seiner Politik der kleinen Schritte bei der Kriminalitätsbekämpfung.

NRW-Innenminister Herbert Reul erläuterte in Duesmanns Spinnerei in Gronau seine Politik der 1000 Nadelstiche.

Er ist der Mann, der klare Ansagen liebt: Herbert Reul, Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, und selbst ernannter Macher der 1000-Nadelstiche-Politik. Seine Arbeit in den vergangenen fünf Jahren im Bereich der Inneren Sicherheit stand im Mittelpunkt der Besuchs in Duesmanns Spinnerei im Gronauer Wirtschaftszentrum, zu dem die CDU-Landtagsabgeordnete den Landesminister in ihren Wahlkreis eingeladen hatte.