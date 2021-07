Leicht dementer Mann wird vermisst

Polizei sucht mit Hubschrauber in Gronau

Mit einem Hubschrauber suchte die Polizei am Sonntag nach einem Vermissten.

Ein über 80-jähriger Bewohner des St.-Antoniusstifts Gronau wird seit Samstagabend vermisst. Wie die Polizei am Sonntag erklärte, wurde der leicht demente Mann seit Samstag gegen 19 Uhr nicht mehr gesehen. Die Beamten setzten Spürhunde ein. Die Spur des Vermissten verlor sich jedoch auf Gleis 2 des Gronauer Bahnhofs. Die Polizei vermutet, dass der Mann mit dem Zug in Richtung Niederlande unterwegs war, da er dort zwei Anlaufstellen besitzt. Nach Polizeiangaben ist der Mann weder selbst- noch fremdgefährdet. Am Sonntagvormittag setzte die Polizei noch einen Hubschrauber ein und flog den vermuteten Fußweg des über 80-Jährigen ab, jedoch ohne Erfolg. Der Vermisste ist 1,77 Meter groß und trägt eine Jeans sowie ein kariertes Hemd.